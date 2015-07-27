​Давутоглу: Турция не намерена вторгаться в Сирию

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Турецкие власти не рассматривают вариантов введения наземных войск на территорию Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу.

По словам политика, у страны есть договоренность с США о совместной поддержке с воздуха "оппозиционных повстанцев" в Сирии, ведущих борьбу против "Исламского государства".

Ранее члены НАТО согласились с предложением Турции провести экстренное заседание.