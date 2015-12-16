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    Давутоглу: "Терроризм не имеет ни национальности, ни религиозной принадлежности"

    Турция борется с террором в любом его виде

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Турция борется с террором в любом его виде. Национальность и религия терроризма не имеет никакого значения.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовом.

    Ахмет Давутоглу во время выступления коснулся темы терроризма и борьбы с ДАЕШ:

    ЙТурция борется с террором в любом его виде. Национальность и религия терроризма не имеет никакого значения. Это зло должно быть побеждено окончательно и во всем мире".

    Давутоглу сказал, что сирийский вопрос не проблема одной страны, вся Европа, весь мир должен участвовать в решении этого вопроса.

    Премьер-министр Ахмет Давутоглу в своем выступлении отметил, что премьер-министры Турции первые свои зарубежные визиты традиционно совершают на Кипр и в Азербайджан.

    «То, что премьер-министр Турции сегодня находится в Болгарии имеет особенный смысл. Этот визит говорит о том, какое большое значение мы придаем нашим отношениям. Инвестиции Турции в Болгарию составляют 2 миллиарда лир. В самом скором времени мы увеличим эту сумму до 5 миллиардов».

    "Турция борется с террором в любом его виде"

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Турция борется с террором в любом его виде. Национальность и религия терроризма не имеет никакого значения.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на совместной пресс-конференции в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовом.

    Ахмет Давутоглу во время выступления коснулся темы терроризма и борьбы с ДАЕШ:

    ЙТурция борется с террором в любом его виде. Национальность и религия терроризма не имеет никакого значения. Это зло должно быть побеждено окончательно и во всем мире".

    Давутоглу сказал, что сирийский вопрос не проблема одной страны, вся Европа, весь мир должен участвовать в решении этого вопроса.

    Премьер-министр Ахмет Давутоглу в своем выступлении отметил, что премьер-министры Турции первые свои зарубежные визиты традиционно совершают на Кипр и в Азербайджан.

    «То, что премьер-министр Турции сегодня находится в Болгарии имеет особенный смысл. Этот визит говорит о том, какое большое значение мы придаем нашим отношениям. Инвестиции Турции в Болгарию составляют 2 миллиарда лир. В самом скором времени мы увеличим эту сумму до 5 миллиардов».

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