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    Давутоглу: Тегеран и Анкара должны вместе восстанавливать безопасность на Ближнем Востоке

    “Турция не покинула Иран, когда он был под международными санкциями”

    Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Тегеран и Анкара должны работать вместе, чтобы восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и предотвратить проникновение иностранцев в регион.

    Как передает Report, такое мнение выразил находящийся с визитом в иранской столице премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    "Иран и Турция могут иметь разные мнения по некоторым проблемам, но их история никогда не изменится, и географически две соседние страны дополняют друг друга, - приводит агентство Мехр слова Давутоглу. - Тегеран и Анкара должны работать вместе, чтобы помочь восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и предотвратить проникновение иностранцев в регион".

    Министр также напомнил, что Турция "не покинула Иран, когда он был под международными санкциями".

    "Мы остались с нашими иранскими братьями в трудных условиях, и теперь при нынешних обстоятельствах мы возьмемся за руки, чтобы преодолеть проблемы и барьеры", - добавил он.

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