Давутоглу: Тегеран и Анкара должны вместе восстанавливать безопасность на Ближнем Востоке

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Тегеран и Анкара должны работать вместе, чтобы восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и предотвратить проникновение иностранцев в регион.

Как передает Report, такое мнение выразил находящийся с визитом в иранской столице премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Иран и Турция могут иметь разные мнения по некоторым проблемам, но их история никогда не изменится, и географически две соседние страны дополняют друг друга, - приводит агентство Мехр слова Давутоглу. - Тегеран и Анкара должны работать вместе, чтобы помочь восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и предотвратить проникновение иностранцев в регион".

Министр также напомнил, что Турция "не покинула Иран, когда он был под международными санкциями".

"Мы остались с нашими иранскими братьями в трудных условиях, и теперь при нынешних обстоятельствах мы возьмемся за руки, чтобы преодолеть проблемы и барьеры", - добавил он.