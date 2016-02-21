​Давутоглу призвал США к безоговорочной поддержке борьбы с курдами

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу выступил с призывом к властям США дать безоговорочную поддержку властям в борьбе с сирийскими курдами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он сообщил, что власти Турции будут заниматься усилением мер безопасности по всей стране, в особенности – в столице, после произошедшего теракта.

Давутоглу также подчеркнул, что связанная с Рабочей партией Курдистана группировка курдов взяла ответственность за произошедшее на себя, чтобы «прикрыть» сирийских курдов.