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    ​Давутоглу призвал США к безоговорочной поддержке борьбы с курдами

    Премьер-министр сообщил, что власти Турции будут заниматься усилением мер безопасности по всей стране

    Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу выступил с призывом к властям США дать безоговорочную поддержку властям в борьбе с сирийскими курдами.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, он сообщил, что власти Турции будут заниматься усилением мер безопасности по всей стране, в особенности – в столице, после произошедшего теракта.

    Давутоглу также подчеркнул, что связанная с Рабочей партией Курдистана группировка курдов взяла ответственность за произошедшее на себя, чтобы «прикрыть» сирийских курдов.

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