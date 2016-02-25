​Давутоглу: Перемирие в Сирии не является обязательным в случае угрозы безопасности Турции

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Перемирие в Сирии не является обязательным в случае угрозы безопасности Турции. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на мероприятии в Конья.

Россия и США 22 февраля выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00. Условия перемирия распространяются на все стороны конфликта, за исключением группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-нусра", а также других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН.