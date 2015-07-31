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    Давутоглу: Операция турецкой армии против боевиков РПК будет продолжаться до их разоружения

    Действия правительства Турции против террористической угрозы являются правильными и своевременными

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Операция турецкой армии на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) будет продолжаться до их разоружения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    По его словам, действия правительства Турции против террористической угрозы являются правильными и своевременными.

    "Если бы мы сразу не отреагировали на нападения и потеряли время под предлогом формирования правительства, то Турция сейчас была бы в состоянии хаоса", - отметил премьер.

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