Давутоглу: Операция турецкой армии против боевиков РПК будет продолжаться до их разоружения

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Операция турецкой армии на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) будет продолжаться до их разоружения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

По его словам, действия правительства Турции против террористической угрозы являются правильными и своевременными.

"Если бы мы сразу не отреагировали на нападения и потеряли время под предлогом формирования правительства, то Турция сейчас была бы в состоянии хаоса", - отметил премьер.