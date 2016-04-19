Давутоглу: Операции в Турции продолжатся, пока в стране не будет обеспечена полная безопасность

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Антитеррористические операции в Турции продолжатся, пока в стране не будет обеспечена полная безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, отвечая на вопросы в рамках сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Если ПКК, ИГИЛ и другие террористические структуры осуществляют минирование, задействуют снайперов, взрывают, я обязан их остановить. И это будет продолжаться до тех пор, пока все граждане Турции не почувствуют себя в безопасности. Операции не закончатся, пока в Турции не будет повсеместной безопасности", - заявил Давутоглу.

Комментируя вопрос депутатов, премьер-министр Турции опроверг заявления, что сирийские беженцы подвергаются в Турции нападениям: "Нет ни одного сирийского беженца, который не чувствует себя в Турции в безопасности".

Отвечая на вопрос о ситуации с правами человека и СМИ в стране, Давутоглу подчеркнул, что ни одно турецкое издание не подвергается нападкам, все они свободно функционируют, а все граждане страны обладают едиными правами. "Никто им пальцем не указывает. И никто не будет изолирован в нашей стране ни по этнической, ни по религиозной принадлежности. Все граждане страны имеют равные права", - заявил Давутоглу.

"Вы себе неверно представляете Турцию. Не надо подвергаться пропагандистскому давлению", - добавил он.