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    Давутоглу: Обвинения в том, что в Турции не соблюдаются права нацменьшинств - безосновательны

    Армянское и греческое лобби борются против Турции, и заявляют, что у нас национальные меньшинства находятся под давлением

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу ответил на критику о том, что в стране не соблюдаются права национальных меньшинств.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий Kanal 7, армянское и греческое лобби во всем мире борются против Турции, и заявляют, что в Турции национальные меньшинства находятся под давлением.

    А.Давутоглу добавил, что эти обвинения не имеют под собой почвы: "Всего месяц назад для национальных и духовных лидеров меньшинств был организован ежегодный прием, в котором я лично принял участие. Кроме того, мой главный советник - гражданин Турции армянского происхождения. Озвучиваемые в наш адрес обвинения - безосновательны", - заявил премьер.

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