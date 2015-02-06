Давутоглу: Обвинения в том, что в Турции не соблюдаются права нацменьшинств - безосновательны

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу ответил на критику о том, что в стране не соблюдаются права национальных меньшинств.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий Kanal 7, армянское и греческое лобби во всем мире борются против Турции, и заявляют, что в Турции национальные меньшинства находятся под давлением.

А.Давутоглу добавил, что эти обвинения не имеют под собой почвы: "Всего месяц назад для национальных и духовных лидеров меньшинств был организован ежегодный прием, в котором я лично принял участие. Кроме того, мой главный советник - гражданин Турции армянского происхождения. Озвучиваемые в наш адрес обвинения - безосновательны", - заявил премьер.