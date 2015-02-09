​Давутоглу: мы не будем склоняться перед армянским лобби

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил на очередном пятом конгрессе своей правящей Партии справедливости и развития.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, выступая на конгрессе стамбульского отделения партии, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отметил:

"Я заявляю: мы не склонились ни перед армянским, ни перед еврейским, ни перед греческим лобби, и не станем склоняться. Обращаюсь к параллельному лобби, которое посылает им послания - где бы вы ни были, мы будем гордо стоять перед вами. Вы презренны за предательство этой нации и Родины".