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    Давутоглу: Турция ни на кого не смотрит сверху вниз, и не позволит так же смотреть на Турцию

    Турецко-сирийская граница - это граница Турции и Сирии, и никого больше это не должно беспокоить

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Мы отвергаем обвинения в том, что Турция продает нефть "Исламского государства". Если это было так, то почему Россия не заявляла об этом до этого?". Как сообщает Report, об этом, выступая в Университете АДА заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    По его словам, Турция всегда предавала значение отношениям с Россией. Премьер-министр  напомнил, что Турция отменила визы для граждан России, благодаря которым тысячи россиян получили возможность отдыхать на курортах Турции, а также открыла для России многие двери.

    Он также призвал официальную  Москву решить проблемы между двумя странами дипломатическим путем: "Россия - это народ, который нужно уважать, и мы его уважаем. Но и Турция себя уважает, и требует такого же отношения от тех, к кому проявляет уважение".

    "Турция ни на кого не смотрит сверху вниз, и не позволит так же смотреть на Турцию", - отметил А. Давутоглу. 

    Он подчеркнул, что "турецко-сирийская граница - это граница Турции и Сирии, и никого больше это не должно беспокоить". 

    Давутоглу добавил, что Анкара не может с пониманием относится к клеветнической антитурецкой кампании на российских каналах. 

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