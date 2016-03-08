​Давутоглу: ЕС и Турция условились отменить визы не позднее конца июня

Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает на имплементацию либерализации визового режима с шенгенской зоной к концу июня.

Как передает Report, об этом сказал турецкий премьер Ахмет Давутоглу на пресс-конференции после саммита ЕС — Турция.

"Мы, как Турция, запросили либерализацию виз раньше, чем мы планировали. Я рад, что мы договорились, что либерализация виз будет имплементирована самое позднее до конца июня, во время нидерландского президентства. Мы сделаем свою работу, чтобы (выполнить) законодательные требования, ЕС сделает свою часть. Мы надеемся, что к концу июня граждане Турции смогут приезжать в шенгенскую зону без виз", — сказал он.