​Давутоглу: Целью теракта в Диярбакыре была турецкая демократия

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу назвал теракт на митинге прокурдской Народно-демократической партии (НДП) в городе Диярбакыр на востоке страны нападением на Турцию и турецкую демократию, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Независимо от того, кто виновен в этой террористической атаке, целью их была Турция и турецкая демократия", - заявил Давутоглу в интервью телеканалу KonTV.

Он добавил, что правоохранительные органы Турции должны найти ответственных за эту "открытую провокацию".

Напомним, в пятницу вечером перед началом предвыборного митинга НДП в Диярбакыре накануне намеченных на 7 июня парламентских выборов прогремели два взрыва, которые были квалифицированы как теракты. Четыре участника митинга погибли, 316 были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.