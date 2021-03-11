О нас
Report Georgia
Аудио новости

Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента

Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьера Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост главы генштаба.
В регионе
11 марта 2021 г. 22:37
Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента
Артак Давтян

Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьера Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост главы генштаба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по закону он займет эту должность автоматически.

Согласно конституции, президент может в трехдневный срок вернуть премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава, со своими возражениями соответствующий акт. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполняет эти требования, акт вступает в силу автоматически. В четверг Саркисян вернул со своими возражениями предложение премьера о назначении Давтяна начальником генерального штаба ВС и в тот же день получил проект указа обратно.

"Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", - говорится в сообщении на президентском сайте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi