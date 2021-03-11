Давтян станет главой Генштаба Армении без одобрения президента

Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьера Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост главы генштаба.

Президент Армении Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьера Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост главы генштаба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , по закону он займет эту должность автоматически.

Согласно конституции, президент может в трехдневный срок вернуть премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава, со своими возражениями соответствующий акт. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполняет эти требования, акт вступает в силу автоматически. В четверг Саркисян вернул со своими возражениями предложение премьера о назначении Давтяна начальником генерального штаба ВС и в тот же день получил проект указа обратно.

"Президент республики не подпишет указ и не обратится в Конституционный суд", - говорится в сообщении на президентском сайте.