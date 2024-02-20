Давиташвили: Проект прокладки кабеля по дну Черного моря обсудят в Брюсселе

Реализация проекта прокладки Черноморского подводного кабеля для поставок электроэнергии в Европу, наряду с другими вопросами, будет обсужден на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.

Реализация проекта прокладки Черноморского подводного кабеля для поставок электроэнергии в Европу, наряду с другими вопросами, будет обсужден на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, правительство Грузии работает над проектом совместно с румынскими коллегами.

"Чтобы соединить Грузию и Румынию, это будет альтернативный, надежный канал для ускорения формирования цифрового хаба в Грузии", – сказал он, отметив, что уже определена и фактически подтверждена техническая целесообразность проекта.

"Мы уже говорим о технических деталях реализации, включая привлечение средств и так далее", – сообщил Давиташвили.

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Азербайджана и Грузии будет идти в Европу, подписано в декабре 2022 году. Документ подписан между правительствами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии. Проект нацелен на укрепление энергобезопасности в Европе и на Южном Кавказе, а также на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.

Для реализации проекта Евросоюз намерен 2,3 млрд евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 млн долларов для детального исследования дна Черного моря.

Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, расширит экспортные возможности между Южным Кавказом и европейскими странами.