Давид Залкалиани: "Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном получит новый импульс"

Грузия и Азербайджан хотят как можно скорее решить пограничный вопрос в соответствии со стратегическим партнерством и интересами обеих стран

"Грузия и Азербайджан хотят как можно скорее решить пограничный вопрос в соответствии со стратегическим партнерством и интересами обеих стран".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, на встречах в Азербайджане была выражена готовность решить вопрос в ближайшее время, и стороны договорились предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Залкалиани заявил, что пандемия затруднила работу комиссии по делимитации и демаркации границ: "Но мы готовы возобновить работу комиссии в ближайшее время", - отметил он.

Глава МИД сообщил, что в ходе визита в Азербайджан были также рассмотрены вопросы сотрудничества в различных форматах: "Мы поддерживаем друг друга в международных организациях. В этом году Грузия председательствует в ГУАМ, и в рамках этой организации имеются важные проекты как в двустороннем, так и в многостороннем контексте".

Залкалиани назвал официальный визит премьер-министра Грузии в Азербайджан полезным и продуктивным: "Обсужденные вопросы и переговорный процесс дают основания говорить о том, что сотрудничество между будет углубляться, а наше стратегическое партнерство получит новый импульс".