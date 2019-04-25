Давид Тоноян: Россия поставит Армении первые Су-30СМ к началу 2020 года

Первые многофункциональные истребители Су-30СМ будут поставлены в Армению к началу следующего года. Существуют дальнейшие планы покупки данных самолетов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам в Москве министр обороны Армении Давид Тоноян.

«На первом этапе будет четыре самолета. Поставки предусматриваются к концу года - началу 2020 года. Дальше будем работать в этом направлении», - сказал он, добавив, что уже переведены первые денежные транши за российские истребители.

Тоноян также отметил, что Армении есть планы по дальнейшей закупке российского вооружения.

«Вооружаться и перевооружаться будем очень усиленно. Закупки будут вестись российского вооружения», - отметил министр.