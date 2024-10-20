Давид Чикелидзе: Западные страны пытаются дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта"

Хотя предвыборная ситуация в Грузии в настоящее время стабильна, радикальные оппозиционные партии проводят целенаправленную кампанию давления и дискриминации против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Хотя предвыборная ситуация в Грузии в настоящее время стабильна, радикальные оппозиционные партии проводят целенаправленную кампанию давления и дискриминации против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом местному бюро Report заявил грузинский эксперт Давид Чикелидзе.

Он назвал недопустимым давление на сотрудников ЦИК, напомнив, что ранее представители упомянутой структуры стали получать сообщения с угрозами.

"К сожалению, масштаб вмешательства западных стран во внутренние дела Грузии крайне велик. Слова послов этих стран показывают, что нынешняя власть Грузии для них неугодна, и они пытаются дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта". Надеюсь, что власти справятся с этим давлением", - отметил Д.Чикелидзе.

Эксперт отметил, что в отношениях между Грузией и Азербайджаном после выборов ничего не изменится.

"Исторически между Грузией и Азербайджаном были очень хорошие отношения. После прихода к власти "Грузинской мечты" отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Совместные заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева еще раз это подтверждают", - резюмировал Давид Чикелидзе.