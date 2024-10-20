Давид Чикелидзе: Западные страны пытаются дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта"

Хотя предвыборная ситуация в Грузии в настоящее время стабильна, радикальные оппозиционные партии проводят целенаправленную кампанию давления и дискриминации против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Об этом местному бюро
Он назвал недопустимым давление на сотрудников ЦИК, напомнив, что ранее представители упомянутой структуры стали получать сообщения с угрозами.
"К сожалению, масштаб вмешательства западных стран во внутренние дела Грузии крайне велик. Слова послов этих стран показывают, что нынешняя власть Грузии для них неугодна, и они пытаются дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта". Надеюсь, что власти справятся с этим давлением", - отметил Д.Чикелидзе.
Эксперт отметил, что в отношениях между Грузией и Азербайджаном после выборов ничего не изменится.
"Исторически между Грузией и Азербайджаном были очень хорошие отношения. После прихода к власти "Грузинской мечты" отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Совместные заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева еще раз это подтверждают", - резюмировал Давид Чикелидзе.