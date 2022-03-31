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Давид Арахамия: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина

Давид Арахамия: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина Глава украинской делегации на переговорах Украины с Россией, народный депутат Давид Арахамия сообщил, переговоры двух делегаций возобновятся 1 апреля. Через неделю должен быть готов пакет документов, который и станет предметом обсуждения президентов при л
В регионе
31 марта 2022 г. 03:07
Давид Арахамия: Идет подготовка к переговорам Зеленского и Путина

Глава украинской делегации на переговорах Украины с Россией, народный депутат Давид Арахамия сообщил, переговоры двух делегаций возобновятся 1 апреля. Через неделю должен быть готов пакет документов, который и станет предметом обсуждения президентов при личной встрече.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире круглосуточного телемарафона.

"Что касается очной встречи, мы от российской стороны ждем обратной реакции. Они два-три дня будут думать, что ответить на наше предложение. Мы им огласили, что назрела встреча лидеров двух стран. Думаю, за неделю мы наработаем то, что от нас зависит, больше у нас не будет мандата. И дальше, будем ждать встречи президентов", - рассказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что украинская сторона против проведения встречи президентов в России, или Беларуси. По мнению главы украинской делегации, оптимальным местом могла бы стать Турция.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna: Zelenski-Putin görüşünə hazırlıq gedir

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