"Дашнакцутюн": Пашинян использовал траур в своих политических целях

Никол Пашинян объявив траур, использовал этот день в своих политических интересах.

Никол Пашинян объявив траур, использовал этот день в своих политических интересах.

Как передает Report со ссылкой на "Aysor.am" , об этом заявил в ходе митинга на площади Свободы представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"По сути, сегодня он осквернил "Ераблур" (военный пантеон - ред.). Ради своей власти снова ведет страну к потрясениям. Всем уже ясно, что для этого человека кресло гораздо дороже, чем родина, внутренняя стабильность и согласие в нашей стране", - сказал И.Сагателян.

Он отметил, что премьер-министр должен быть отстранен ради спасения Родины.

"Нужно остановить крах нашей страны, предотвратить разложение государственных структур, защитить границы и безопасность государства, предотвратить нарастающий социально-экономический коллапс и гуманитарную катастрофу", - отметил Ишхан Сагателян.