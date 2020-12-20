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"Дашнакцутюн": Пашинян использовал траур в своих политических целях

"Дашнакцутюн": Пашинян использовал траур в своих политических целях Никол Пашинян объявив траур, использовал этот день в своих политических интересах.
В регионе
20 декабря 2020 г. 08:21
Дашнакцутюн: Пашинян использовал траур в своих политических целях
Ишхан Сагателян

Никол Пашинян объявив траур, использовал этот день в своих политических интересах.

Как передает Report со ссылкой на "Aysor.am" , об этом заявил в ходе митинга на площади Свободы представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"По сути, сегодня он осквернил "Ераблур" (военный пантеон - ред.). Ради своей власти снова ведет страну к потрясениям. Всем уже ясно, что для этого человека кресло гораздо дороже, чем родина, внутренняя стабильность и согласие в нашей стране", - сказал И.Сагателян.

Он отметил, что премьер-министр должен быть отстранен ради спасения Родины.

"Нужно остановить крах нашей страны, предотвратить разложение государственных структур, защитить границы и безопасность государства, предотвратить нарастающий социально-экономический коллапс и гуманитарную катастрофу", - отметил Ишхан Сагателян.

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Версия на азербайджанском языке "Daşnaksütyun": Paşinyan matəmdən siyasi maraqları üçün istifadə etdi 

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