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Дарсалия: Грузия надеется, что Азербайджан и Армения добьются успеха в переговорах

Дарсалия: Грузия надеется, что Азербайджан и Армения добьются успеха в переговорах Грузию связывает долгосрочное стратегическое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном, и Тбилиси придает этому факту большое значение.
В регионе
10 сентября 2024 г. 17:33
Дарсалия: Грузия надеется, что Азербайджан и Армения добьются успеха в переговорах

Грузию связывает долгосрочное стратегическое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном, и Тбилиси придает этому факту большое значение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил первый замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, выступая на международном форуме “Ереванский диалог".

По его словам, ответственность всех игроков региона заключается в расширении существующих связей и содействии всеобъемлющей стабильности и миру.

“Мы видим, что ведутся переговоры по нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, и надеемся, что стороны добьются успеха в этих процессах. Грузия готова поддержать своих соседей, объединив все усилия, направленные на мир”, - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN rəhbərinin müavini: Ümid edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarda uğur qazanacaq
Версия на английском языке Georgia hopes for successful negotiations between Azerbaijan and Armenia

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