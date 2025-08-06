Даруш Исмаили: Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн

11:20 Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн.

Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн.

Как сообщает Report со ссылкой на Ayooq.ir, об этом сказал заместитель министра природных ресурсов и минеральных запасов Ирана, руководитель Организации геологии и разведки полезных ископаемых Даруш Исмаили на встрече с членами Горнодобывающей и металлургической комиссии Тебризской торговой палаты.

По его словам, по этому показателю Иран занимает 5-ое место в мире после России, США, Саудовской Аравии и Канады.

Он отметил, что Иран обладает полезными ископаемыми на $1,4 трлн: "Из них минимум 5% составляет минеральное сырье. Выданы лицензии на разведку месторождений с общим объемом инвестиций $29 млрд. Это означает, что разведано только 2% запасов".

Исмаили подчеркнул, что необходимость проведения геологоразведочных работ ни для кого не секрет: "От горнодобывающего и минерально-перерабатывающего сектора можно получить $10 трлн".