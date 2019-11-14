Дарига Назарбаева приехала в Ереван

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева прибыла в столицу Армении с официальным визитом, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Казахстанская делегация во главе с Назарбаевой прибыла в Ереван по приглашению председателя национального собрания Армении Арарата Мирзояна.

"Программой визита предусмотрены встречи спикера сената Казахстана с председателем национального собрания Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном", – сообщили в сенате Казахстана.

Также во время визита планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, перспективы развития межпарламентских отношений.

Напомним, 22 октября Дарига Назарбаева посетила с официальным визитом Россию. Во время поездки в Москву Назарбаева провела встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и патриархом Кириллом.