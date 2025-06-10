О нас

Дарчиев: Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Дарчиев: Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях.
В регионе
10 июня 2025 г. 22:33
Дарчиев: Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"До выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - отметил Дарчиев.

"Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы", - подчеркнул он.

Дарчиев подтвердил, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
7 июня 2025 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi