Дарчиев: Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях.

Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"До выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - отметил Дарчиев.

"Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы", - подчеркнул он.

Дарчиев подтвердил, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве.