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Дарчиашвили: Евросовет 15 декабря должен присвоить Грузии статус страны-кандидата

Дарчиашвили: Евросовет 15 декабря должен присвоить Грузии статус страны-кандидата Европейский совет 15 декабря должен принять решение, которое присвоит Грузии статус страны-кандидата в ЕС.
В регионе
15 ноября 2023 г. 11:51
Дарчиашвили: Евросовет 15 декабря должен присвоить Грузии статус страны-кандидата

Европейский совет 15 декабря должен принять решение, которое присвоит Грузии статус страны-кандидата в ЕС.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МИД Илья Дарчиашвили.

"Уже 15 декабря Европейский совет должен принять решение и статус кандидата Грузии будет официально подписан", - сказал он.

По его словам, после положительного заключения Еврокомиссии, правительство Грузии продолжает активные встречи со странами-членами ЕС.

"После того, как комиссия приняла положительное заключение, с одной стороны, мы очень активно продолжаем динамичные отношения в двустороннем формате - Грузия-ЕС, в то же время мы активно работаем в столицах стран-членов ЕС, чтобы гарантировать, что у нас есть голос сильно мобилизованных партнеров", - подчеркнул Дарчиашвили.

Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.

В настоящее время к блоку стремятся присоединиться 10 стран: Грузия, Украина, Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция.

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Версия на английском языке Darchiashvili: EC should grant Georgia status of candidate country on Dec. 15

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