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Данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана

Данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана Предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане.
В регионе
30 января 2023 г. 15:14
Данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана

Предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане.

Как передает Report, об этом сообщил Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено", - заявил представитель исламской республики. Он также подтвердил, что атаковавшие военный объект беспилотники, вероятно, были запущены с территории Ирана.

Ранее иранские СМИ сообщили о многочисленных случаях воздушных атак. Кроме того, на заводе Министерства обороны в городе Исфахан произошло несколько мощных взрывов.

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Версия на английском языке "Strong speculation” Israel was behind attack on Iranian military installation, Iranian official says

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