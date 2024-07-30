Дания прекратила военную помощь Грузии из-за закона об иноагентах

Дания прекратила 4-летнюю военную помощь Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния".

Дания прекратила 4-летнюю военную помощь Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Мтавари", об этом сообщила депутат грузинского парламента Теона Акубардия на основе письма МИД Дании.

Королевство начало предоставлять военную помощь Грузии в 2023 году, бюджет составлял 71,5 млн датских крон (около 10,376 млн долларов).

Согласно письму, Дания призывает правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь, следовать программе реформ Евросоюза.

По мнению депутата, это ситуация наносит репутации Грузии ущерб и является серьезным вызовом ее суверенитету и территориальной целостности страны.