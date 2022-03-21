Дания предлагает запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Дания предлагает запретить российским судам заходить в порты Евросоюза, а также ввести санкции за перевозку товаров в Беларусь и Россию по суше.

Дания предлагает запретить российским судам заходить в порты Евросоюза, а также ввести санкции за перевозку товаров в Беларусь и Россию по суше.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод перед началом встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Кофод считает, что следует продолжить ввод санкций, в том числе экономических, против президента РФ Владимира Путина, российских олигархов и экономики, а также российской "военной машины".

"Мы также поддержали бы, вероятно, наиболее строгие санкции, о которых мы можем договориться, в том числе относительно доступа к морским портам, российских и белорусских перевозок по суше, готовы изучить и другие", — сказал он, добавив, что "необходимо остановить российскую агрессию".

Ранее сообщалось, что Латвия и две другие страны Балтии планируют запретить вход российских кораблей в свои порты.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующее решение в правительстве", - сообщил глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс.