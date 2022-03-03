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Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области

Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области Пограничники пятого пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями ВС Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.
В регионе
3 марта 2022 г. 14:21
Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области

На седьмой день войны украинские пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пост в социальных в сетях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют свои задачи", - написал Данилов.

Согласно ему, за последние сутки российским вооруженным силам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

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