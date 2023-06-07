Данилов: ВС Украины еще не начали контрнаступление

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех.

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом агенству Reuters заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов .

Он опроверг заявления российской стороны о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. ВС РФ ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал он.

Также секретарь СНБО прокомментировал сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к тем последствиям, которые они хотели бы", - подчеркнул Данилов.

В понедельник, 5 июня, Минобороны РФ заявило, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на пяти участках фронта. Тем временем, ВСУ продолжают продвигаться на флангах на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1 100 метров на разных участках.