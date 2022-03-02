Данилов: Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине

В войне тактическая инициатива постепенно начинает переходить в Украину.

В войне тактическая инициатива постепенно начинает переходить на сторону Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом написал в Facebook Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине. Основные города, являющиеся стратегическими целями российских военных - Киев, Харьков, Мариуполь - полностью под контролем украинской власти. Несмотря на концентрацию колоссальных ресурсов российских войск для блокирования и захвата Николаева и Сум, эти города успешно держат оборону", - написал Данилов.