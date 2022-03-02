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Данилов: Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине

Данилов: Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине В войне тактическая инициатива постепенно начинает переходить в Украину.
В регионе
2 марта 2022 г. 13:32
Данилов: Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине

В войне тактическая инициатива постепенно начинает переходить на сторону Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом написал в Facebook Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине. Основные города, являющиеся стратегическими целями российских военных - Киев, Харьков, Мариуполь - полностью под контролем украинской власти. Несмотря на концентрацию колоссальных ресурсов российских войск для блокирования и захвата Николаева и Сум, эти города успешно держат оборону", - написал Данилов.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəsizlik Şurası: “Taktiki təşəbbüs tədricən Ukraynaya keçir”

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