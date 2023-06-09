Данилов: Российскую агентуру искореняют, поддержка Запада становится более существенной

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об активном искоренении российской агентуры в Украине и в других демократических странах, а помощь Запада становится более существенной.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об активном искоренении российской агентуры в Украине и в других демократических странах, а помощь Запада становится более существенной.

Как передает Report, об он заявил в интервью Украинскому радио.

"Российская пропаганда в свое время очень мощно работала на территории почти всех стран. Более того, она всем доказывала, что у нашего государства нет способности выдержать то нашествие, которое будет осуществлено РФ. И в феврале, и в начале марта 2022 года, когда все началось, многие страны "из-за угла" наблюдали за событиями и чем все это закончится.

Как только начали сопротивляться, а мы изначально сообщали всем нашим партнерам, что будем защищать свою страну, и когда начали достигать определенных успехов, помощь начала поступать все больше.

Могу сказать, что та помощь от стран-партнеров, которая была в марте-апреле-мае 2022 года, и та помощь, которая начала поступать, в марте-апреле 2023 года, - это совсем другой уровень.

"Я хочу сказать, что в последнее время происходит очень много процессов. В этой области все больше стран находят на своей территории так называемых "агентов влияния", прямых шпионов, которые работали на Российскую Федерацию.

Если проанализировать то, что было, условно, год, два или три года в прошлом и то, что происходит сейчас, это огромные сдвиги в этой области", - отметил А.Данилов.