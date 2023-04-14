Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года

Какие-либо предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания.

Какие-либо предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение.

"Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", - указал Данилов.

Он отметил, что все должны понимать, что у украинского руководства нет разговоров только о контрнаступлении.

"У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока, мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", - добавил секретарь Совета национальной безопасности.