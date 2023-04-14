О нас

Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года

Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года Какие-либо предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания.
В регионе
14 апреля 2023 г. 02:23
Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года

Какие-либо предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение.

"Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", - указал Данилов.

Он отметил, что все должны понимать, что у украинского руководства нет разговоров только о контрнаступлении.

"У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока, мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", - добавил секретарь Совета национальной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Danilov 1991-ci il sərhədləri bərpa olunmayana qədər müharibənin dayandırılmayacağını açıqlayıb

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
8 апреля 2023 г. 07:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi