Данилов: На временно оккупированных территориях Украины ездил не Владимир Путин, а его двойник

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областях ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областях ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.

Как передает Report, он сказал в эфире национального марафона новостей.

"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь".

По словам Данилова, Путин - "человек перепуганный", и думать, что он может приехать таким образом - просто невозможно.

Секретарь СНБО напомнил, как зарубежных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского президента, а поездки Путина, по его словам, – это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".