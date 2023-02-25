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Данилов: Мы уничтожали российскую агентуру, начиная с 2020 года

Данилов: Мы уничтожали российскую агентуру, начиная с 2020 года В Украине российскую агентуру, в частности пропагандистов начали уничтожать еще в 2020 году.
В регионе
25 февраля 2023 г. 07:30
Данилов: Мы уничтожали российскую агентуру, начиная с 2020 года

В Украине российскую агентуру, в частности пропагандистов начали уничтожать еще в 2020 году.

Как передает Report, об этом во время марафона Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Война началась, когда Путин вторгся на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше", - отметил чиновник.

Данилов указал, что "первые колокольчики" по поводу полномасштабного вторжения РФ "начались 30 октября 2021 года".

"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Готовили страну к войне", - добавил секретарь СНБО.

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Версия на азербайджанском языке Danilov: “2020-ci ildən Rusiyanın buradakı agenturasını məhv edirdik”

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