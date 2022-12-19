Дальность турецкой ракеты "Тайфун" планируется увеличить до тысячи километров

Дальность полета первой турецкой баллистической ракеты "Тайфун" планируется увеличить почти вдвое, до тысячи километров.

Дальность полета первой турецкой баллистической ракеты "Тайфун" планируется увеличить почти вдвое, до тысячи километров.

Как передает Report , об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью города Мардин на юго-востоке страны.

"Дальность полета ракеты "Тайфун" была объявлена в 560 км. На прошлой неделе я говорил со специалистами, мне сказали, что мы достигнем тысячи километров", - сказал турецкий лидер.

Испытания ракеты "Тайфун" были проведены Турцией в октябре текущего года над Черным морем. Разработанная турецкой компанией Roketsan ракета поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.