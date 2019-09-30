Далбир Сингх: Азербайджан богат своей историей и является частью великой цивилизации

Народы Евразии должны совместно преодолевать сегодняшние мировые вызовы для установления гармонии и стабильности на материке. Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда политики и управления Далбир Сингх на пресс-конференции, посвященной открытию Дней Ассамблеи в Азербайджане.

"Азербайджан - прекрасная и великая страна, история вашей страны очень богата. Вы являетесь частью великой Евразийской цивилизации", - заявил Д.Сингх.

По его словам, сегодня народы Евразии столкнулись с рядом вызовов, которые ведут к социальному напряжению, экономическим кризисам и межнациональным конфликтам.

"Евразия - самый большой и самый богатый материк в мире. Нигде в мире нет столь большего человеческого, культурного, религиозного, ресурсного многообразия, как в Евразии. Нам необходимо лучше понимать друг друга, чтобы совместно отвечать на вызовы. Мы должны стремиться к гармонии и стабильности", - подчеркнул Д.Сингх.

В свою очередь первый заместить генерального секретаря, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов России Светлана Смирнова указала, что Ассамблея народов работает в двух направлениях - укреплении гуманитарного сотрудничества и бизнес-связей.

"Наша основная миссия - продвижение дружбы и сотрудничества посредством народной дипломатии", - сказала она.

По ее словам, в 2022 году запланировано проведение первых Евразийских игр - Евразиады - в России, в Башкортостане под названием "Сердце Евразии".

Еще один сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Бернар Лозе указал, что Азербайджан является важной страной с точки зрения цивилизации и культурного многообразия.