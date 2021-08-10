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Цзиньпин: Туркмено-китайские отношения переживают наилучший период за свою историю

Цзиньпин: Туркмено-китайские отношения переживают наилучший период за свою историю "Сегодня развитие туркмено-китайских отношений стратегического партнерства переживает наилучший период за свою историю".
В регионе
10 августа 2021 г. 16:14
Цзиньпин: Туркмено-китайские отношения переживают наилучший период за свою историю

"Сегодня развитие туркмено-китайских отношений стратегического партнерства переживает наилучший период за свою историю".

Как передает Report, об этом говорится в письме председателя КНР Си Цзиньпина президенту Туркменистана.

Си Цзиньпин в ответном послании Гурбангулы Бердымухамедову поблагодарил за поздравления по случаю 100-летия образования Коммунистической партии Китая и отметил сохранение тесных контактов между политическими партиями Туркменистана и КПК в различных форматах в последние годы.

"Сотрудничество в реализации инициативы "Один пояс, один путь" динамично развивалось, несмотря на сложную ситуацию в мире, в котором были достигнуты плодотворные результаты, что принесло реальную пользу народам двух стран.
Надеюсь, что партии Туркменистана и Китая продолжат совместные усилия в активной реализации важных договоренностей, достигнутых нами, вносить мудрость и силу в дальнейшее развитие двусторонних отношений", – говорится в послании Си Цзиньпина.

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