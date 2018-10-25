 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cвояченица экс-министра обороны Армении совершила суицид

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Cвояченица экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна покончила жизнь самоубийством. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Следственный комитет Армении утром получил сообщение о том, что под Давидашенским мостом в Ереване обнаружено тело женщины.

    Прибывшая на место следственная группа установила личность погибшей. Ею оказалась женщина 45-ти лет, по предварительным данным, покончившая жизнь самоубийством.

    Погибшая являлась свояченицей экс-министра обороны Сейрана Оганяна, которая работала врачом одной из больниц Еревана, Луизой Хачатрян. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi