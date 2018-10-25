Cвояченица экс-министра обороны Армении совершила суицид

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Cвояченица экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна покончила жизнь самоубийством.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Следственный комитет Армении утром получил сообщение о том, что под Давидашенским мостом в Ереване обнаружено тело женщины.

Прибывшая на место следственная группа установила личность погибшей. Ею оказалась женщина 45-ти лет, по предварительным данным, покончившая жизнь самоубийством.

Погибшая являлась свояченицей экс-министра обороны Сейрана Оганяна, которая работала врачом одной из больниц Еревана, Луизой Хачатрян.