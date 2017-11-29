Cвободная экономическая зона на границе с Ираном начнет действовать в Армении в декабре

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном посетила территорию свободной экономической зоны "Мегри", сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Министр ознакомился с ходом строительных работ первого этапа и существующими проблемами, строительные работы находятся на завершающей стадии.

Таким образом, открытие первого этапа СЭЗ "Мегри" запланировано на 15 декабря.

Как сообщалось ранее, общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в 32 млн долларов, из которых 28 млн долларов – капитальные расходы. Это одна из приоритетных инвестиционных программ министерства экономического развития и инвестиций, которая предусматривает создание СЭЗ площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га.