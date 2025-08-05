Цунами повредило систему топливного обеспечения округа на востоке РФ

Система топливного обеспечения Северо-Курильского муниципального округа на о. Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) существенно пострадала от цунами 30 июля.

Система топливного обеспечения Северо-Курильского муниципального округа на о. Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области РФ) существенно пострадала от цунами 30 июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Серьезный ущерб нанесен системе топливного обеспечения. Было затоплено и вышло из строя приемное устройство, расположенное на пирсе в Северо-Курильске. Опрокинут и не подлежит восстановлению танкер, который перекачивал топливо (на берег - ред.). Также была полностью затоплена насосная станция с автоматикой", - говорится в сообщении.

"По нашим оценкам, на Парамушире создан запас топлива на 2,5-4 месяца. Сейчас ведется работа над восстановлением системы топливного обеспечения по временной схеме", - приводит пресс-служба слова министра энергетики Сахалинской области Дмитрия Куварина.

Напомним, что 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до восьми баллов также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами, которые частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты промышленной инфраструктуры.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о. Парамушир.