Цулукиани: Требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо

Требование Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо.

Требование Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящий партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани, выступая на заседании организации.

Цулукиани напомнила, что Мониторинговый комитет признал полномочия грузинской делегации с оговорками.

Она подчеркнула, что некоторые из этих оговорок грузинская сторона считает проблемными.

По словам Цулукиани, правительство "Грузинской мечты" и более 1 100 000 его избирателей выступают за мир: "Никому не будет позволено дестабилизировать ситуацию в стране".

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, требующую проведения новых парламентских выборов в Грузии и освобождения политических заключенных. В резолюции от властей Грузии требуется объявить новые выборы в ближайшие месяцы и отменить закон об "иноагентах". До выполнения требований полномочия грузинской делегации в ПАСЕ будут ограничены.