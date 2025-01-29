О нас

Цулукиани: Требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо

Цулукиани: Требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо Требование Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо.
В регионе
29 января 2025 г. 22:15
Цулукиани: Требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо

Требование Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о проведении новых выборов в Грузии неприемлемо.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящий партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани, выступая на заседании организации.

Цулукиани напомнила, что Мониторинговый комитет признал полномочия грузинской делегации с оговорками.

Она подчеркнула, что некоторые из этих оговорок грузинская сторона считает проблемными.

По словам Цулукиани, правительство "Грузинской мечты" и более 1 100 000 его избирателей выступают за мир: "Никому не будет позволено дестабилизировать ситуацию в стране".

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, требующую проведения новых парламентских выборов в Грузии и освобождения политических заключенных. В резолюции от властей Грузии требуется объявить новые выборы в ближайшие месяцы и отменить закон об "иноагентах". До выполнения требований полномочия грузинской делегации в ПАСЕ будут ограничены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tsulukiani: AŞPA-nın Gürcüstanda yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi qəbuledilməzdir

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
23 января 2025 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi