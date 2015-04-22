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    Cтало известно, кто возглавит делегацию США на мероприятиях в Ереване 24 апреля

    Президент Барак Обама попросил Джейкоба Лью возглавить делегацию

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Делегацию США на мероприятиях в Ереване 24 апреля возглавит министр финансов Джейкоб Лью. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Белого дома, об этом было заявлено в ходе встречи Главы аппарата президента США Барака Обамы Денниса Макдоноу и заместителя советника по национальной безопасности Бена Родса с представителями армянской общины США. 

    Как отметили в ходе встречи официальные лица Белого дома, президент Барак Обама попросил Джейкоба Лью возглавить делегацию США на мероприятиях в Ереване 24 апреля. 

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