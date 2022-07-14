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Cпецпредставитель ЕС на Южном Кавказе встретился с вице-премьером Армении

Cпецпредставитель ЕС на Южном Кавказе встретился с вице-премьером Армении Cпецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар встретился с вице-премьером Армении Мгер Григоряном
В регионе
14 июля 2022 г. 14:55
Cпецпредставитель ЕС на Южном Кавказе встретился с вице-премьером Армении

Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и по кризису в Грузии Тойво Клаар встретился с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, на встрече присутствовала глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

В ходе встречи стороны обсудили региональные процессы, обменялись мнениями о текущих вызовах и возможностях противодействия им.

Ранее Тойво Клаар провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном. В ходе встречи обсуждался брюссельский процесс по урегулированию отношений между Ереваном и Баку.

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Версия на английском языке EU official discusses normalization of Azerbaijan-Armenia relations in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Aİ rəsmisi İrəvanda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

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