Cовершено проникновение на территорию минобороны Армении

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении завел уголовное дело по факту незаконного проникновения на автомобиле на территорию министерства обороны этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, этой ночью житель Еревана А. Епремян на своем личном автомобиле марки “Опель Астра” протаранил ворота входа номер 2 административного комплекса минобороны Армении и незаконно проник на территорию оборонного ведомства.

Дежурный прапорщик контрольно-пропускного пункта из закрепленного за ним пистолета произвел восемь выстрелов в направлении автомашины, в результате чего гражданин А. Епремян не пострадал. Как выяснилось, он находился в нетрезвом состоянии.

А. Епремян задержан. По факту возбуждено уголовное дело.