Cотрудник минобороны России, опубликовавший от имени ведомства скриншот из игры, наказан

Баку. 15 ноября. REPPORT.AZ/ Гражданский сотрудник минобороны России, ответственный за публикацию от имени ведомства со скриншотом из игры, наказан соответствующим образом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал произошедшее ошибкой и отметил, что "ничего страшного нет, если они своевременно корректируются".

14 ноября минобороны опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков "Исламского государства" (ИГ). Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением сотрудничества США с террористами. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, и удалило соответствующие посты в Twitter, а также опубликовало новые кадры.