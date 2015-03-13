Cостоялся внешний аудит по осуществлению проверки финансовой деятельности ГУАМ за 2014 год

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ 11-12 марта в Секретариате ГУАМ состоялся внешний аудит по осуществлению проверки финансовой деятельности ГУАМ за 2014 год. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на встрече присутствовали главный советник финансово-валютного Управления МИД Азербайджана Т.Гасымов, советник посольства Азербайджана в Украине Н.Алиев, заместитель начальника Службы внутреннего аудита МИД Грузии Т.Киладзе, глава Службы международно-финансовых отношений управления международного сотрудничества министерства финансов Молдовы А.Баланел, директор валютно-финансового департамента МИД Украины И.Ярош.

В результате встречи было подписано аудиторское заключение представителей государств-членов ГУАМ по результатам проверки финансовой деятельности Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ за 2014 год.