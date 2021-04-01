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Cостоялось подписание туркмено-российских документов

Cостоялось подписание туркмено-российских документов Товарооборот между Россией и Туркменистаном в 2020 году вырос более чем на треть, составив почти 1 млрд долларов США
В регионе
1 апреля 2021 г. 21:05
Cостоялось подписание туркмено-российских документов

Товарооборот между Россией и Туркменистаном в 2020 году вырос более чем на треть, составив почти 1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече сопредседателей Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"В 2020 году российско-туркменский товарооборот увеличился по сравнению с 2019 годом на 39,6% и составил почти $1 млрд. Объем российского экспорта вырос на 19,6%, импорта - в два раза", - сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи Алексея Оверчука с сопредседателем комиссии от туркменской стороны, вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым и вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, двустороннее взаимодействие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта, финансов, образования и других областях.

В рамках встречи стороны подписали Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, а также Соглашение о сотрудничестве в области имплементации Международных медико-санитарных правил между российским Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ПАО "Транскапиталбанк".

Кроме того, заключены Меморандум между Федеральной таможенной службой (ФТС) России и Госкомитетом Туркменистана по статистике об обмене статистическими данными о взаимной торговле, а также протокол между ФТС России и ГТС Туркменистана об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Туркменистаном.

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