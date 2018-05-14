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    Cостоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна

    Премьер-министр Армении: Никто не ставил и не думаю, что будет ставить под сомнение важность отношений с Россией
    © Sputnik Armenia

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна  состоялась в Сочи, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Хочу пожелать вам успехов, надеюсь отношения будут развиваться так же поступательно, как до сих пор", — сказал на встрече В. Путин.

    В свою очередь Пашинян заверил в продолжении союзнических отношений с Россией.

    "Никто не ставил и не думаю, что будет ставить под сомнение важность российско-армянских отношений. У нас есть энергия дать импульс и в политическом, и в торгово-экономомическом смыслах", — добавил он.

    Он отметил, что новые власти хотят придать новый импульс двусторонним отношениям.

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