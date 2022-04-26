Coca-Cola окажет Украине финансовую помощь на сумму до 15 млн долларов

Американская Coca-Cola Co. (SPB: KO), крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, а также Фонд Coca-Cola и ее глобальные партнеры по розливу напитков, окажут помощь Украине на общую сумму около 15 млн долларов.

Американская Coca-Cola Co. (SPB: KO), крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, а также Фонд Coca-Cola и ее глобальные партнеры по розливу напитков, окажут помощь Украине на общую сумму около 15 млн долларов.

Как передает Report, в сообщении компании говорится о том, что финансирование поддержит дальнейшие усилия по оказанию помощи Красным Крестом и другими организациями, действующими в Украине и соседних странах.

Кроме того, корпорация оказывает срочную финпомощь всем своим сотрудникам в Украине.

Coca-Cola 8 марта этого года объявила о приостановке своей деятельности в РФ в ответ на ее боевые действия в Украине. Эта мера, ориентировочно, снизит чистую выручку и операционную прибыль корпорации по итогам года в пределах 1-2%, а также сократит прибыль на акцию примерно на 0,04 доллара за одну ценную бумагу.

Чистая прибыль компании в январе-марте сократилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,25 млрд долларов.